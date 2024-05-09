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Лига чемпионов

Спортдир «Баварии»: «Все хотели немецкий финал Лиги чемпионов, кроме польских судей»

09 Мая 2024 • 09:59 Комментировать (1)

Макс Эберль, спортивный директор мюнхенской «Баварии», остался недоволен работой судейской бригады в ответном матче против мадридского «Реала». Немцы проиграли со счетом 1:2 и вылетели из турнира.

«Все хотели увидеть немецкий финал, кроме польских арбитров», - передает слова функционера журналист Керри Хау в своих соцсетях.

В концовке встречи произошел скандальный эпизод с отменой второго гола «Баварии». Перед взятием ворот «Реала» главный судья зафиксировал офсайд, чем вызвал волну негодования со стороны представителей мюнхенского клуба.

В финале Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Боруссия» (Дортмунд).

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
09 Мая 2024 в 10:09
я не хотел совершенно немецкий финал.....и какие претензии к судье, который после добавленных 9 мин дал доиграть еще минут 5-6, сколько там забыл....и это учесть, сколько валялись игроки Баварии, чтобы Реал не успел сравнять счет....
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