Писарев ответил, заслужил ли «Реал» финал Лиги чемпионов

«Реал» вылезает из подобных ситуаций уже не в первый раз в ЛЧ. Спокойствие тренера передалось футболистам, которые заслуженно вышли в финал. «Реал» - фартовая команда. Это фарт заслуженный», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».