Писарев ответил, заслужил ли «Реал» финал Лиги чемпионов

Российский тренер Николай Писарев поделился впечатлениями от камбэка мадридского «Реала» в ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (2:1). «Королевский» клуб вырвал волевую победу, забив два гола в концовке встречи.
«Реал» вылезает из подобных ситуаций уже не в первый раз в ЛЧ. Спокойствие тренера передалось футболистам, которые заслуженно вышли в финал. «Реал» - фартовая команда. Это фарт заслуженный», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
По сумме двух матчей мадридский клуб победил «Баварию» со счетом 4:3. В финале Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Боруссией» (Дортмунд).
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