Кроос высказался о финале Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия»

Звездный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от финального поединка Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
«В финале «Реал» будет в статусе фаворита. Мы намерены оправдать свой статус. Наш соперник не так часто играл в решающем матче Лиги чемпионов. У «Реала» же огромный опыт. Мы должны выполнить свою работу», - передает слова немецкого футболиста DAZN.
В полуфинале Лиги чемпионов мадридский гранд с трудом одолел мюнхенскую «Баварию» по сумме двух матчей – 2:2, 2:1. Финальный поединок «Реала» и «Боруссии» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».
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