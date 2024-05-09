Кроос высказался о финале Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия»

«В финале «Реал» будет в статусе фаворита. Мы намерены оправдать свой статус. Наш соперник не так часто играл в решающем матче Лиги чемпионов. У «Реала» же огромный опыт. Мы должны выполнить свою работу», - передает слова немецкого футболиста DAZN.