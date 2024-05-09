Шалимов назвал роковую ошибку «Баварии» в матче с «Реалом»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о поражении мюнхенской «Баварии» от мадридского «Реала» в ответном матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Немцы уступили на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:2.
«До ошибки Нойера не было впечатления, что «Реал» должен был забить и выиграть. «Реал» не был уверенным. Немцы грамотно построили игру. Не знаю, чем бы закончился матч, если бы не роковая ошибка Нойера», - поделился мнением Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Мадридский гранд одолел «Баварию» по сумме двух матчей со счетом 4:3. В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Боруссией».
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