«Эта драма «Баварии» войдёт в её историю»: реакция иностранных СМИ на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

8 мая мадридский «Реал» вырвал победу у «Баварии» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Команда под руководством Карло Анчелотти по сумме двух матчей победила со счётом 4:3 и вышла в финал.

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» получилась «огненной», о чём говорят заголовки ряда иностранных спортивных СМИ.

Испанская газета Mundo Deportivo утром вышла с заголовком: «В раздевалке «Баварии» «горит»: В Мадриде такое случается часто.

Тоже испанская Marca вообще озаглавила авторскую статью: «Хоселу моей мечты». Журналисты этого издания считают, что после такого «Реал» обязан выкупить футболиста из «Эспаньола».

А во Франции авторитетное СМИ Le Parisien утром вышло с заголовком: «Неубиваемый Мадрид».

Немецкие СМИ тоже отличились громкими заголовками, так Bild озаглавил статью: «Драма на 104-й минуте», а другое издание Die Welt опубликовало материал с заголовком: «Эта драма «Баварии» войдёт в её историю».

В финале Лиги чемпионов 1 июня мадридский «Реал» на стадионе «Уэмбли» сыграет против дортмундской «Боруссии».

34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов

Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов



