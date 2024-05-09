Шалимов назвал магией камбэк «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от ответного поединка между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. «Сливочные» одержали волевую победу со счетом 2:1 и шагнули в финал турнира.

«Я рад, что «Реал» вышел в финал. При счете 0:1 думал, ну сколько уже «Реалу» можно вылезать из таких ситуаций, когда уже было некуда деваться, но они опять это исполнили. Можно говорить, что это магия», - рассказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что в финальном поединке Лиги чемпионов «Реалу» будет противостоять дортмундская «Боруссия».