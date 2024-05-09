Анчелотти рассказал, как важен для «Реала» Хоселу

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил важность нападающего Хоселу для команды. В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» 34-летний форвард оформил дубль.
«Хоселу полностью отражает то, что представляет из себя «Реал». Он получает не так много времени, но всегда в нужный момент делает свой вклад в результат. Хоселу всегда уверен в себе и думает о команде», - передает слова итальянского тренера пресс-служба УЕФА.
По сумме двух матчей «королевский» клуб одолел «Баварию» со счетом 4:3. В финальном поединке Лиги чемпионов «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии».
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