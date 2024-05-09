Анчелотти рассказал, как важен для «Реала» Хоселу

«Хоселу полностью отражает то, что представляет из себя «Реал». Он получает не так много времени, но всегда в нужный момент делает свой вклад в результат. Хоселу всегда уверен в себе и думает о команде», - передает слова итальянского тренера пресс-служба УЕФА.