Модрич высказался после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024. В полуфинале турнира «королевский» клуб по сумме двух поединков оказался сильнее мюнхенской «Баварии» (2:2, 2:1).

«Очень сильно люблю этот клуб», - оставил сообщение хорватский хавбек в социальных сетях.

Напомним, что «Реал» проигрывал в ответном матче со счетом 0:1, однако в самом конце встречи вышедший на замену форвард Хоселу оформил дубль и вывел «сливочных» в финал. В решающем матче Лиги чемпионов «королевский» клуб встретится с дортмундской «Боруссией».