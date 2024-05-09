Анчелотти ответил на жалобы «Баварии» на судейство

«Жалобы мюнхенцев по поводу положения вне игры? Хорошо, мы тогда можем жаловаться на отмену гола Начо. Эпизод с офсайдом легко объяснить. Даже если его не было, судья уже дал свисток, поэтому мои футболист выключились из игры. Все просто», - передает слова итальянского наставника Madrid Xtra в соцсетях.