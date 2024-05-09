Герой «Реала» Хоселу прокомментировал победу над «Баварией»

Форвард мадридского «Реала» Хоселу поделился эмоциями после победы над мюнхенской «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» выиграли со счетом 2:1, оба гола в составе испанцев забил 34-летний нападающий.

«Я сейчас очень счастлив. Меня называют героем? Не знаю, как это комментировать. Я мечтал о таком вечере, как этот», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По сумме двухматчевого противостояния «Реал» одолел «Баварию» со счетом 4:3. В финальном поединке Лиги чемпионов мадридскому коллективу будет противостоять дортмундская «Боруссия».