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Лига чемпионов

Герой «Реала» Хоселу прокомментировал победу над «Баварией»

09 Мая 2024 • 08:33 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Хоселу поделился эмоциями после победы над мюнхенской «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» выиграли со счетом 2:1, оба гола в составе испанцев забил 34-летний нападающий.

«Я сейчас очень счастлив. Меня называют героем? Не знаю, как это комментировать. Я мечтал о таком вечере, как этот», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По сумме двухматчевого противостояния «Реал» одолел «Баварию» со счетом 4:3. В финальном поединке Лиги чемпионов мадридскому коллективу будет противостоять дортмундская «Боруссия».

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