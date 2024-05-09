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Лига чемпионов

Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии»

09 Мая 2024 • 08:28 Комментировать

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле победил мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1. После окончания встречи нападающий гостей Томас Мюллер раскритиковал работу судей.

«Смешная ситуация с работой арбитров. Не могу понять, что на него нашло», - передает слова немецкого футболиста аккаунт Madrid Xtra в социальных сетях.

В концовке встречи мюнхенцы забили второй мяч, но главный рефери Шимон Марциняк зафиксировал офсайд, не дождавшись завершения эпизода. Гол немецкого гранда был отменен. По сумме двух матчей «Бавария» уступила «Реалу» со счетом 3:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Томас Мюллер ещё теги
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