Губерниев: «Боруссия» поставит выскочек из «Реала» на место»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал волевую победу мадридского «Реала» над мюнхенской «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. «Королевский» клуб выиграл со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

«Бавария» - слабаки! Теперь «Боруссия», где блистал Владимир Бут, в финале ЛЧ поставит выскочек из «Реала» на место! Вперёд, «Боруссия!» - оставил сообщение Губерниев в своих социальных сетях.

Напомним, что «Боруссия» в полуфинале встречалась с французским «ПСЖ». Дортмундский клуб дважды победил парижан со счетом 1:0 и шагнул в финал престижного турнира.