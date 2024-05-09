Де Лигт рассказал о признании судьи матча «Реал» - «Бавария»

«Я не буду говорить, что судьи всегда на стороне «Реала». Но сегодня именно это сыграло значение. Они решили исход встречи. Линейный арбитр сказал мне: «Извините, я ошибся». Мне очень обидно», - передает слова нидерландского футболиста beIN Sports.