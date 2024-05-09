Де Лигт рассказал о признании судьи матча «Реал» - «Бавария»

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт подверг критике судей после поражения от мадридского «Реала» (1:2) в ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
«Я не буду говорить, что судьи всегда на стороне «Реала». Но сегодня именно это сыграло значение. Они решили исход встречи. Линейный арбитр сказал мне: «Извините, я ошибся». Мне очень обидно», - передает слова нидерландского футболиста beIN Sports.
В концовке встречи главный судья дал свисток об офсайде. Сразу после этого «Бавария» поразила ворота «Реала».
По сумме двух матчей в финал вышел мадридский клуб. «Сливочные» сыграют против дортмундской «Боруссии».
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