Тухель - о матче с «Реалом»: «Ужасное решение судей, это похоже на предательство»

Рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель продолжает возмущаться из-за отмененного гола в ворота мадридского «Реала» на добавленных минутах. За мгновение до забитого мяча главный судья зафиксировал офсайд у немецкого клуба.
«Ужасное решение судей. Просто катастрофа. Это вообще похоже на предательство. Поднять флажок в такой важный момент… Судья видел, что мы получили мяч и нанесли удар. Мне трудно это понять», - передает слова специалиста BBC.
Ответный матч завершился поражением «Баварии» со счетом 1:2. Мюнхенский клуб вел в счете, однако пропустил два мяча в концовке встречи.
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