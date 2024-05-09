Тухель назвал причины поражения «Баварии» в матче с «Реалом»

«У нас было много травм. Мы начали встречу с четырьмя нападающими, а к концу встречи они все покинули поле. Затем Нойер, который много нас выручал, допустил ошибку, которую вряд ли когда-то еще совершит», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.