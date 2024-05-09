Тухель назвал причины поражения «Баварии» в матче с «Реалом»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов. Немецкий гранд уступил на выезде со счетом 1:2 и покинул турнир.
«У нас было много травм. Мы начали встречу с четырьмя нападающими, а к концу встречи они все покинули поле. Затем Нойер, который много нас выручал, допустил ошибку, которую вряд ли когда-то еще совершит», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
По сумме двух матчей «Бавария» проиграла «Реалу» со счетом 3:4. В финальном поединке турнира мадридский клуб встретится с дортмундской «Боруссией».
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