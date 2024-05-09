Кроос высказался после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов

В ответном поединке полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» на своем поле встречался с мюнхенской «Баварией» (2:1). Об этой встрече поделился мнением полузащитник «сливочных» Тони Кроос.
«Реал» был лучше в этой встрече. Соперник был пассивен, мюнхенцы сыграли в Мадриде не так, как обычно. Они в основном пытались контратаковать. Мы не лучшим образом действовали в прессинге, но были опасны у штрафной. Наша команда показала больше агрессии, чем в первой игре», - передает слова Крооса DAZN.
В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией».
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