Баллак - о победе «Реала»: «Это было жёстко»

Известный в прошлом полузащитник Михаэль Баллак поделился мнением о результате ответного матча ½ финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» (2:1).

«Это было жестко. В очередной раз «Реал» победил. Они продолжают сражаться до последних секунд и творят историю. В итоге команда снова добилась успеха. «Реал» - это клуб, который обладает невероятной харизмой», - передает слова Баллака пресс-служба УЕФА.

Напомним, что мадридский гранд победил «Баварию» по сумме двух матчей со счетом 4:3. В решающем поединке Лиги чемпионов подопечным Карло Анчелотти будет противостоять «Боруссия» (Дортмунд).