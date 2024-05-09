Тухель обратился к судье из-за скандального эпизода в матче с «Реалом»

«Каждый участник матча должен показывать свой максимум на поле, не делая ошибок. Арбитр тоже должен этому соответствовать. Оправдания после игры бесполезны. Вы находитесь на поле, потому что вы лучший. Мы имеем право ожидать этого до конца игры», - передает слова немецкого тренера BBC.