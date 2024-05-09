Тухель обратился к судье из-за скандального эпизода в матче с «Реалом»

Наставник мадридского «Реала» Томас Тухель обратился к главному рефери ответного матча с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Каждый участник матча должен показывать свой максимум на поле, не делая ошибок. Арбитр тоже должен этому соответствовать. Оправдания после игры бесполезны. Вы находитесь на поле, потому что вы лучший. Мы имеем право ожидать этого до конца игры», - передает слова немецкого тренера BBC.
Напомним, что в концовке встречи «Бавария» забила второй гол, но мяч был отменен. Арбитр дал свисток до взятия ворот, зафиксировав положение вне игры.
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