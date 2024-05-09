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Хабиб отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

09 Мая 2024 • 07:22 Комментировать

Легенда смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об успехе мадридского «Реала». Подопечные Карло Анчелотти вышли в финал Лиги чемпионов УЕФА.

«Мои люди с 1998 года. Аплодирую «Реалу», - говорится в сообщении Нурмагомедова в социальных сетях.

Напомним, что «королевский» клуб в ответном полуфинальном матче одержал волевую победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 2:1. В первом поединке была зафиксирована ничья – 2:2. В финале Лиги чемпионов «Реалу» будет противостоять дортмундская «Боруссия», которая выбила французский «ПСЖ».

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