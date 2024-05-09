​Хоселу - самый возрастной игрок, вышедший на замену и забивший дважды в плей-офф Лиги чемпионов

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом». Исход матча решила замена - вышедший на поле Хоселу забил два мяча и отправил свою команду в финал, который состоится в первый день июня.

Как оказалось, Хоселу в возрасте 34 лет и 42 дней стал самым возрастным автором дубля в плей-офф Лиги чемпионов за всё время проведения турнира, среди вышедших на замену игроков.

В последнем, финальном матче турнира мадридскому суперклубу предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией».