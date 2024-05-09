​«Бавария» ничего не выиграла за сезон впервые с 2012 года

Не только Гарри Кейн, но и «Бавария» также остаётся без трофеев вследствие поражения в полуфинальном противостоянии с мадридским «Реалом». Чемпионат Германии проигран леверкузенскому «Байеру», из Кубка страны «Бавария» сенсационно вылетела осенью прошлого года, теперь вот и неудача в Лиге чемпионов.

Для мюнхенского клуба это крайне непривычный сценарий, ведь в «Баварии» привыкли выигрывать хотя бы что-то за сезон. И теперь впервые с 2012 года «Бавария» заканчивает сезон «всухую» - без единого трофея.

Напомним, что за обозначенный временной промежуток «Бавария» дважды выиграла Лигу чемпионов - в 2013 и 2020 году.