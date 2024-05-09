​Беллингем: «Не могу поверить, что сыграю против «Борусси»

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом». Английский нападающий Джуд Беллингем теперь сыграет в финале Лиги чемпионов против своего бывшего клуба - «Боруссии» из Дортмунда. Журналисты спросили его, что он думает по этому поводу:

- Это очень странно для меняю Я не могу поверить в это, - цитирует слова Беллингема BBC Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится первого июня в греческих Афинах. «Реал» побеждал в турнире четырнадцать раз, «Боруссия» - лишь однажды, в 1997 году.