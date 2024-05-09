​Беллингем: «Будучи ребёнком, я мечтал о таких матчах»

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом». Английский нападающий Джуд Беллингем, который сыграет теперь в финале самого престижного клубного турнира в европейском футболе против своего бывшего клуба «Боруссии», поделился своими впечатлениями о матче:

- В этом клубе всегда голодны до побед. Они говорят о том, как выиграли 14 титулов и возьмут 15-й. Это одна семья, вместе с фанатами. Когда мне было семь лет, я мечтал о таких матчах и вечерах, - цитирует слова Беллингема BBC Sport.