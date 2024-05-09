​Кейн остался без трофеев

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом».

Это означает, что и в этом сезоне Гарри Кейн не возьмёт трофей - если, конечно, не выиграет чемпионат Европы со сборной Англии летом. Чемпионат Германии «Бавария» проиграла «Байеру», из Кубка вылетела ещё осенью прошлого года, и вот теперь неудача в Лиге чемпионов.

Напомним, что Гарри Кейн не выиграл ни одного трофея за всю свою карьеру, и в «Баварию» он переходил с твёрдым намерением переломить эту неприятную тенденцию.