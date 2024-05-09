​Харгривз считает ошибкой замену Кейна

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом».

Как считает бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Оуэн Харгривз, одной из причин поражения «Баварии» была замена Гарри Кейна за несколько минут до конца игры - Томас Тухель уходил в «дефенсив мод», и потому посчитал, что Кейн ему не понадобится. Он жестоко ошибся, уверен Харгривз:

- Нельзя убирать с поля парня, который забил сорок голов в сезоне. Нельзя убирать с поля Гарри Кейна, - цитирует слова Харгривза BBC Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится первого июня в Лондоне.