Скоулз: «Реал» выиграл за счёт ошибок «Баварии»

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом». Как считает бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз, причиной поражения мюнхенского клуба стали ошибки игроков.

- Если посмотреть на оба матча, то три из четырёх голов «Реала» были забиты после индивидуальных ошибок игроков. Тренер не может отвечать за это. Возможно, замены были неправильными, но «Реал» - это «Реал», его нельзя списывать со счетов до последней секунды, - цитирует слова Скоулза BBC Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится первого июня в Лондоне.