​Хоселу - третий игрок в истории, забивший дважды в полуфинале ЛЧ после выхода на замену

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом». Успех хозяевам поля принесла удачнейшая игра вышедшего на замену 34-летнего Хоселу - сперва он сравнял счёт, удачно сыграв на добивании, а затем и вовсе вывел свой клуб вперёд.

Как оказалось, Хосу стал всего лишь третьим игроком в истории Лиги чемпионов, который вышел на замену в полуфинальном матче и забил более одного мяча. Первые двое - это Джорджиньо Вейналдум в 2019 году за «Ливерпуль» против «Барселоны», второй - Родриго в мае 2022 года за «Реал» против «Манчестер Сити».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится первого июня в Лондоне.