Рио Фердинанд: «На «Сантьяго Бернабеу» болельщики сами отправляют мячи в сетку»

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом». Мюнхенский клуб вёл в счёте, но не выстоял перед натиском соперника - на последних минутах хозяева забили два мяча и перевернули весь матч. Бывший английский игрок Рио Фердинанд считает, что в этом большая заслуга публики:

- Таких мест мало. Тут публика сама гонит мяч в сетку. Это особая энергетика, - считает Фердинанд, слова которого цитирует BBC Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится первого июня в Лондоне.