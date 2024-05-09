​Анчелотти в шестой раз в финале Лиги чемпионов - это абсолютный рекорд

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом». И теперь в финале «Реал» сыграет с другой немецкой командой - дортмундской «Боруссией».

Для итальянского наставника испанского клуба Карло Анчелотти это будет уже шестой финал в самом престижном клубном турнире европейского футбола. При этом он выигрывал во всех, кроме одного - в 2005 году его «Милан» потерпел в Стамбуле поражение от английского «Ливерпуля».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится первого июня в Лондоне.