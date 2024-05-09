​Анчелотти: «Мы верили в себя»

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом». Наставник мадридского клуба Карло Анчелотти гордится результатом, он считает, что сейчас руководит лучшим «Реалом» за всё время работы с этим клубом:

- Я думаю, что мы хорошо сыграли и нашли в себе силы вернуться в игру после пропущенного гола. Это всегда случается при поддержке наших болельщиков. С ними у нас появляются дополнительные силы. Мы верили в себя. Хоселу сделал фантастическую работу, - цитирует слова Анчелотти BBC Sport.

В финале «Реал» сыграет с другой немецкой командой - дортмундской «Боруссией».