Тухель: «Мы были почти в финале»

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом». Наставник мюнхенского клуба Томас Тухель посетовал на ошибки своих футболистов, а также, как водится, на действия арбитра:

- Мы были почти в финале, а затем такая ошибка от нашего лучшего игрока и потом ещё один мяч в добавленное арбитром время. Затем мы забили и боковой арбитр принял ужасное решение отменить гол. Мы дали на поле всё. Остаётся только поздравить соперника, - цитирует слова Тухеля BBC Sport.

В финале «Реал» сыграет с другой немецкой командой - дортмундской «Боруссией».