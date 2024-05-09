​Нойер: «Думаю, что все понимают сейчас наши чувства»

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом» - выигрывая, она пропустила два мяча на последних минутах и проиграла. Сценарий матча был очень похож на знаменитый проигранный финал против «Манчестер Юнайтед» в 1999 году. Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не скрывал свои чувства:

- Все, кто играет в футбол, понимают, что мы сейчас чувствуем. Очень горько проиграть, лидируя до 88-й минуты. У меня просто нет других слов, - цитирует слова Нойера BBC Sport.

В финале «Реал» сыграет с другой немецкой командой - дортмундской «Боруссией».