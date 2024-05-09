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​Нойер: «Думаю, что все понимают сейчас наши чувства»

09 Мая 2024 • 01:39 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Бавария

В европейском футболе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» потерпела драматическую неудачу в игре с мадридским «Реалом» - выигрывая, она пропустила два мяча на последних минутах и проиграла. Сценарий матча был очень похож на знаменитый проигранный финал против «Манчестер Юнайтед» в 1999 году. Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не скрывал свои чувства:

- Все, кто играет в футбол, понимают, что мы сейчас чувствуем. Очень горько проиграть, лидируя до 88-й минуты. У меня просто нет других слов, - цитирует слова Нойера BBC Sport.

В финале «Реал» сыграет с другой немецкой командой - дортмундской «Боруссией».


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер

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20:58 · Лига чемпионов
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