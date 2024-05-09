Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов

09 Мая 2024 • 00:01 Комментировать (112)
Реал Мадрид
2:1
Бавария

«Реал» и «Бавария» сыграли в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Второй матч 1/2 финала состоялся 8 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид2:1Бавария
  68'Дэвис Альфонсо (0:1)
(1:1) Хоселу Санмартин88'  
(2:1) Хоселу Санмартин90'  
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоНачо ФернандесМенди ФерланВальверде Федерико 81' (Хоселу Санмартин ( 81') Тчуамени Орельен 70' (Камавинга Эдуардо ( 70') Кроос Тони 69' (Модрич Лука ( 69') Беллингем ДжудРодриго 81' (Диас Браим ( 81') Винисиус Жуниор
Запасные: Васкес ЛукасКуртуа ТибоСебальос ДаниМилитао ЭдерГарсия Франсиско IIIАррисабалага КепаГюлер Арда
Нойер МануэльКиммих ЙозуаДе Лигт МаттейсДайер ЭрикМазрауи НуссаирЛаймер КонрадПавлович АлександрСане Лерой 76' (Мин-Чжэ Ким ( 76') Мусиала Джамал 85' (Чупо-Мотинг Эрик ( 85') Гнабри Серж 27' (Дэвис Альфонсо ( 27') Кейн Гарри 85' (Мюллер Томас ( 85')
Запасные: Сарагоса БрайанУпамекано ДайоУльрайх СвенПерец ДаниэльГорецка ЛеонТель Матис
08 мая. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Второго финалиста Лиги чемпионов определяли «Реал» и «Бавария». Если «ПСЖ» и «Боруссия» скучали друг по другу всего шесть дней и в итоге определили в главный матч турнира парижан, то мадридцы и мюнхенцы готовились к матчу восемь дней, а Тухель ещё и основной состав использовал в проигранной «Штутгарту» игре. Анчелотти лидерам дал отдохнуть, ещё и заряд положительных эмоций получил – в прошедшие выходные «Реал» стал чемпионом Испании.

Заряженные «короли» с первых же минут почувствовали себя «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Бавария» же отыгрывала «Реал» и выставила добротный автобус у ворот Нойера. Плотность была высока, но это не убавляло работы Мануэлю. Первый супермомент пришёл на 13-й минуте. С правого края пришёл заброс на точку пенальти, где потерян был Винисиус. Бразилец пальнул в дальний, но угодил в штангу, а подоспевший на добивание Родриго – точно в Нойера.

«Бавария» оборонялась, отбивалась, а в середине первого тайма случилась судьбоносная замена. На ровном месте травму получил Гнабри, а вышел вместо него Альфонсо Дэвис. Но пока не об этом, «Реал» все сильнее прижимал «Баварию». Винисиус опять же слева влетает в штрафную площадь и крутит под дальнюю штангу, но в прыжке вытаскивает Нойер. Мануэль продолжал копить спасения, сохранявшие «Баварию» в игре.

В некоторых эпизодах гостям откровенно везло. Теперь уже Винисиус выступил ассистентом со своевременным прострелом, Родриго на мгновение опередил Дайера и в касание пробил чуть правее створа. Следом тот же Родриго ювелирно исполнил стандарт, метров с 25 закрутив под перекладину, однако Нойер опять выиграл дуэль. Был момент и у Винисиуса, на скорости обставившего Де Лигта. Метров с 12 бразилец пальнул под перекладину – Нойер снова спас.

И вот такой ворох нереализованных моментов «Реалу» аукнулся. Кейн доставил мяч Дэвису, а тот на дриблинге рванул в штрафную площадь с левого края. Технично канадец переложил мяч под правую и шикарно уложил в дальний угол – 0:1. Шок на «Сантьяго Бернабеу». Ещё он усилился через три минуты, когда после удара Вальверде Начо подставил ногу и переиграл Нойера. Вот только счёт не изменился, потому что испанец откровенно толкнул Киммиха перед результативным действием.

Но «Реал» включился, давление усилилось, а ещё и у Анчелотти была судьбоносная замена. НА 81-й минуте 34-летний Хоселу вышел вместо Родриго. И понеслось. Удар Винисиуса со средней дистанции не выглядел особо опасным, Нойер хотел мяч зафиксировать, но выронил перед собой. Хоселу выиграл отскок у Дайера и сыграл как настоящий хищник – 1:1.

Проходит три минуты (идёт первая из девяти добавленных), угловой разыгрывают «короли», в суматохе Начо закидывает налево, оттуда простреливает Рюдигер, а на дальней штанге одинокий Хоселу заносит в касание – 2:1. Гол проверили на легитимность и засчитали, «Сантьяго Бернабеу» ликовал. А «Реал» удержал волевую победу, хоть и заставил понервничать своих болельщиков, допустив гол Де Лигта из офсайда.

Немецкого финала Лиги чемпионов не будет: первого июня «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии».

👍 17
👎 3
💯 2
😍 5
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 3
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария

Новости по матчу

Сегодня, 09 Мая
00:01
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов 109
08 Мая
23:49
Хоселу дублем перевернул игру в матче «Реала» и «Баварии», мадридцы повели
23:28
Дэвис пушечным ударом открыл счёт в матче «Реала» и «Баварии»
22:52
«Реал» и «Бавария» не смогли забить друг другу в первом тайме
22:31
«Бавария» потеряла Гнабри из-за травмы
22:14
Матч с «Баварией» стал для Крооса 150-м в Лиге чемпионов
21:30
«Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 101
20:58
«Бавария» огласила состав на битву с «Реалом» 1
20:41
Ван Нистелрой назвал фаворита в матче «Реал» – «Бавария»: «Эта команда будет доминировать»
20:14
Беллингем и Лунин – в основе «Реала» на матч с «Баварией» 1
19:58
Фанаты «Реала» оскорбляют Месси по дороге на матч Лиги чемпионов 3
18:45
«Реал» пошёл на хитрость, чтобы усложнить жизнь «Баварии» в матче Лиги чемпионов 2
16:48
Оливер Кан высказался перед матчем «Реал» - «Бавария»
16:28
Ван Нистелрой оценил Беллингема
15:50
Нойер высказался о возможной серии пенальти в игре с «Реалом»
15:33
Нойер: «Конечно, Беллингем претендует на «Золотой мяч»
15:16
Забитцер может не посмотреть матч «Реал» - «Бавария» из-за похмелья 2
14:55
«Реал» пригласил Оливера Кана на матч, «Бавария» - нет
14:54
Кроос — о матче с «Баварией»: «Мы все хотим играть в финале» 1
14:24
Игрок «Боруссии»: «Реал» или «Бавария»? Одна херня» 3
13:26
Актуальная ставка и прогноз на матч Реал — Бавария Лиги чемпионов — 8 мая 2024
13:22
Все игроки «Реала» получат привлекательный бонус при одном условии 1
13:17
«Реал» уверенно победит «Баварию» в ответном матче Лиги чемпионов – прогноз суперкомрьютера Opta
12:30
Нойер – об игре с «Реалом»: «Тухель сказал нам, что каждый из нас мечтал о таких матчах» 1
12:16
Тухель – о Кроосе: «Его невозможно перехвалить»
12:10
Тухель оценил успех немецких команд в еврокубках
11:59
Тухель объяснил, почему Сарагоса мало играет
09:58
Пирожков: «Реал» забьёт «Баварии» минимум два мяча и выйдет в финал Лиги чемпионов»
09:43
Гранат: «Реал» - фаворит матча с «Баварией» только на бумаге»
09:32
Тухель - о матче «Реал» - «Бавария»: «Будут разные отрезки»
09:30
Анчелотти примет Тухеля: Ожидаемые составы «Реала» и «Баварии» на ответный полуфинал Лиги чемпионов 4
02:09
Реал - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07 Мая
23:36
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Реал – Бавария Лиги чемпионов – 8 мая 2024
22:53
Тухель рассказал, что его удивило в Кейне
22:30
Тухель: «Нам важно соединиться со своим внутренним ребёнком»
22:14
Тухель дал понять, что Ким и Упамекано не начнут матч с «Реалом»
22:00
Тухель объяснил, почему у «Реала» чуть больше шансов на выход в финал Лиги чемпионов
21:06
Нойер: «В матче с такой командой, как «Реал», всё всегда сводится к мелочам»
19:10
Раскрыт доход «Реала» в этом сезоне Лиги чемпионов
18:44
Бесплатный прогноз и ставка на матч Реал — Бавария Лиги чемпионов — 8 мая 2024
16:43
Анчелотти: «В полуфиналах всегда непросто, но «Реал» мотивирован»
16:12
Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина 3
15:39
Карвахаль высказался насчёт будущего Крооса, Модрича и Начо
15:31
Карвахаль: «Винисиус – один из лучших игроков в мире»
15:26
Карвахаль: «Анчелотти и его тренерский штаб – главная причина успеха «Реала»
15:21
Карвахаль ответил, нервничает ли «Реал» перед ответным матчем с «Баварией»
15:16
Карвахаль: «Я очень горд, что сыграл так много матчей за «Реал»
15:10
Анчелотти высказался об эпизоде с участием Кейна и Беллингема
15:00
Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича
14:56
Анчелотти – о времени в «Баварии»: «Когда клуб не поддерживает тебя, нужно уходить»
14:52
Куртуа или Лунин? Анчелотти ответил, кто сыграет против «Баварии»
14:48
Анчелотти: «Реал» и «Бавария» очень похожи, мы испытываем сильное уважение к сопернику»
13:27
Тчуамени сыграет с «Баварией» с первых минут, но неизвестно, на какой позиции
11:30
Тарханов дал прогноз на ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов
03:44
Беллингем: «Ты обязан выигрывать Лигу чемпионов, будучи игроком «Реала»
01:28
Румменигге оценил шансы «Баварии» в ответном матче с «Реалом»
06 Мая
21:10
Мюллер рассказал, чем его очаровывает «Сантьяго Бернабеу»
20:48
Мюллер рассказал, от чего будет зависеть результат матча с «Реалом»
18:01
​Назван фаворит матча «Реал» Мадрид – «Бавария» 1
13:42
Мюллер назвал сильные стороны «Реала»
10:49
Лаймер поделился ожиданиями от ответной встречи с «Реалом»
05 Мая
23:03
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов 3
01:39
Мюллер – о поражении: «Для нас слишком важен матч с «Реалом»
04 Мая
23:16
Прогноз на точный счёт матча Реал – Бавария Лиги чемпионов – 8 мая 2024
21:03
Геррейру может пропустить матч с «Реалом», игрок «Баварии» передвигается на костылях
20:48
Анчелотти – о матче с «Баварией»: «Реал» покажет себя с лучшей стороны»
03 Мая
23:55
Мюллер – о матче с «Реалом»: «У «Баварии» будет возможность осуществить детскую мечту»
02:26
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» 1
01 Мая
22:12
Стало известно, когда «Бавария» может объявить о назначении Рангника
09:13
Полузащитник «Реала» Кроос: «Мы убеждены, что можем победить «Баварию» дома»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (112) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
CELTIC FROST
09 Мая 2024 в 01:11
Вот все удивятся. если стопроцентный аутсайдер Боруссия вдруг возьмет и выиграет) Такое уже бывало. например. в 2012-м. где победил явный андердог вопреки всему. А вдруг? Ройс хоть порадуется. один из самых невезучих игроков. В общем. посмотрим...
Руслан161
09 Мая 2024 в 01:16
Буду очень рад, если БД обыграет Реал)
rossoneri forza
09 Мая 2024 в 01:16
можно еще вспомнить, как "Боруссия" в далеком 1997 году, будучи андердогом, неожиданно вынесла в финале непобедимый в те времена "Ювентус".
Руслан161
09 Мая 2024 в 01:06
Также де Лигт высказался о своем голе, отмененном в добавленное время из-за офсайда.

«Думаю, всем нам известны правила. Если офсайд не очевиден, нужно давать играть дальше. Это позор.

В случае с голом Хоселу был офсайд, но судья позволил играть дальше, а почему не разрешил нам?

Легко говорить о судействе, но все заслуженно», – отметил футболист.

и ведь он прав
CELTIC FROST
09 Мая 2024 в 01:12
Прав. но наполовину. В случае с Хоселу не было оффсайда.
Руслан161
09 Мая 2024 в 01:17
Я думаю, тут перевод так себе. Наверняка имеется ввиду, что был зафиксирован офсайд, но судья позволил играть дальше. И кстати, из всех, кто выключился. это максимум Лунин)
Francisco Gento
09 Мая 2024 в 00:51
Очень рад за Хоселу!
Иногда ему не везёт, а тут - сразу два и решающие.
Руслан161
09 Мая 2024 в 00:42
Ну а вообще, с победой, болельщики Реала. Для стороннего болельщика вообще матч шикарным получился. И соглашусь с Ювентиссимо, что мрази лишили нас, болельщиков, еще 30 минут футбола
One Live
09 Мая 2024 в 00:48
Тухлый лишил всего вас! А судьи всегда тупят!
Руслан161
09 Мая 2024 в 00:53
Нет, здесь лишил именно судья. Никто не может предсказать, как сложился бы момент, не покажи боковой судья офсайд.И он обязан был дать доиграть момент до конца
One Live
09 Мая 2024 в 00:54
нельзя играть с Реалом на удержание счета! Тухлый лишил нападающего потенциала свою команду и развязал руки Реалу. Может быть и гола не было бы вообще!
Руслан161
09 Мая 2024 в 00:58
Бавария атаковала и после замены Кейна, и забить могли после замены Кейна
One Live
09 Мая 2024 в 01:02
А могли спокойно выиграть 1:0 или 2:0....
Тухлый рано поверил в положительный исход матча! Тренер проиграл матч для Баварии!
One Live
09 Мая 2024 в 01:03
Забей, Бавария еще выиграет ЛЧ, сейчас это расплата за слив тренера в прошлом сезоне!
Ни одного титула за сезон и правильно. Игроки должны играть в футбол, а не сливать тренера!
One Live
09 Мая 2024 в 00:42
Символично, махнул рюмку ергемейстера за победу Реала)
Честно, в целом было все равно, кто пройдет дальше, но симпатии были на стороне итальянского тренера!
Да и чисто немецкий финал очень грустное зрелище!
А матч КЛАССНЫЙ получился!
Это вам не унылый вылет ПСЖ!
Руслан161
09 Мая 2024 в 00:46
а значит чисто испанский финал это было прям веселое зрелище?)
One Live
09 Мая 2024 в 00:47
Откуда испанскому финалу было случиться? ПСЖ или Дортмунд меняют прописку?
Руслан161
09 Мая 2024 в 00:54
я не про этот сезон, а про сезоны когда тот же Реал и Атлетико Мадрид выходили в финал)
One Live
09 Мая 2024 в 00:56
классный финал был, но мне интересен только итальянский финал сейчас, так как смотрю в основном серию А.
Руслан161
09 Мая 2024 в 00:59
ну вот видишь, а для кого-то итальянский или испанский финал будет унылым зрелищем)
One Live
09 Мая 2024 в 01:00
поэтому лучше всегда когда в финале играют разные команды)
Руслан161
09 Мая 2024 в 00:37
Хех, жаль сюда ссылки нельзя кидать, а то кинул бы вам скрин, где отчетливо видно, что офсайда не было)
SpsGod1
09 Мая 2024 в 00:42
Ну и хрен с ним. Когда Реал против Валенсии играл и забили гол чуть ли не параллельно свистку гол так и не засчитали, и все писали: Ну не засчитали и хрен с ним.
Если б судья не свистнул так рано то и Реал б не остановился и включился в игру. Исключительно судейская ошибка. В Испании забили на точно такой же момент. Думаю скандала не будет.
NOBODY
09 Мая 2024 в 00:44
там в полете голевого паса в штрафной был дан свисток, а здесь раньше намного, а не когда был удар
Francisco Gento
09 Мая 2024 в 00:55
Судья дал свисток до удара по воротам - все вопросы к нему и боковому, который дал преждевременную отмашку. Но всё это не проблемы "Реала", это проблемы судейской бригады.
Главное, что "РМ" в финале!
Руслан161
09 Мая 2024 в 00:30
Кстати, знаете что мне интересно, раз уж мы коснулись темы комментаторов. А на кой хер матч тв проводил года 3-4 назад "Ты - лучший комментатор" или как-то так, чтоб все те же долбачи-глоры продолжали комментировать?
One Live
09 Мая 2024 в 00:57
А зачем ты себе нервы портишь и смотришь все на матч))) Это же филиал психбольницы)
Rouch
09 Мая 2024 в 00:28
Он бородатое чудо на матч ТВ во всю глотку рвет что этот последний кубок из этого формата чуть ли просто так реал Мадриду нужно отдать . Мерзкое существо
One Live
09 Мая 2024 в 00:23
Было Ферги тайм, теперь Папа Карло тайм!
Бавария под копирку сливает матчи в ЛЧ)))
Кейн - стоит ли его брать на Евро!?
Повторюсь, что более классная команда идет дальше!!!
TEREX
09 Мая 2024 в 00:21
што бы тута ни гаварили пра фтарой гол баварии..)) фсЁ эта типерь бла бла бла..и история..)) итог..ф финале РЕАЛ !
«Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча В «Реале» приняли решение по Эндрику «Спартак» обсуждал контракт с Ивичем – известны условия
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Каменский считает, что Овечкин провёл отличный сезон в НХЛ Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Бавария Бавария
2
1
1.96 4.00 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
08 Мая
23:49 · Лига чемпионов
Хоселу дублем перевернул игру в матче «Реала» и «Баварии», мадридцы повели
23:28 · Лига чемпионов
Дэвис пушечным ударом открыл счёт в матче «Реала» и «Баварии»
22:52 · Лига чемпионов
«Реал» и «Бавария» не смогли забить друг другу в первом тайме
22:31 · Лига чемпионов
«Бавария» потеряла Гнабри из-за травмы
22:14 · Лига чемпионов
Матч с «Баварией» стал для Крооса 150-м в Лиге чемпионов
22:02 · Лига чемпионов
Хаби Алонсо прокомментировал выход дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов
21:30 · Лига чемпионов
«Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 101
20:58 · Лига чемпионов
«Бавария» огласила состав на битву с «Реалом» 1
20:41 · Лига чемпионов
Ван Нистелрой назвал фаворита в матче «Реал» – «Бавария»: «Эта команда будет доминировать»
20:14 · Лига чемпионов
Беллингем и Лунин – в основе «Реала» на матч с «Баварией» 1
20:03 · Лига чемпионов
Экс-игрок дортмундской «Боруссии» Эванилсон: «Без удачи в футболе нет побед» эксклюзив
19:58 · Лига чемпионов
Фанаты «Реала» оскорбляют Месси по дороге на матч Лиги чемпионов 3
19:30 · Лига чемпионов
Тарханов не считает, что в «ПСЖ» произойдут критичные изменения после вылета из Лиги чемпионов эксклюзив
18:45 · Лига чемпионов
«Реал» пошёл на хитрость, чтобы усложнить жизнь «Баварии» в матче Лиги чемпионов 2
17:54 · Лига чемпионов
Булыкин: «Никто не ожидал, что «Боруссия» выйдет в финал Лиги чемпионов»
Все новости
Рекомендуем