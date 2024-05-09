34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Реал» и «Бавария» сыграли в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Второй матч 1/2 финала состоялся 8 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Второго финалиста Лиги чемпионов определяли «Реал» и «Бавария». Если «ПСЖ» и «Боруссия» скучали друг по другу всего шесть дней и в итоге определили в главный матч турнира парижан, то мадридцы и мюнхенцы готовились к матчу восемь дней, а Тухель ещё и основной состав использовал в проигранной «Штутгарту» игре. Анчелотти лидерам дал отдохнуть, ещё и заряд положительных эмоций получил – в прошедшие выходные «Реал» стал чемпионом Испании.

Заряженные «короли» с первых же минут почувствовали себя «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Бавария» же отыгрывала «Реал» и выставила добротный автобус у ворот Нойера. Плотность была высока, но это не убавляло работы Мануэлю. Первый супермомент пришёл на 13-й минуте. С правого края пришёл заброс на точку пенальти, где потерян был Винисиус. Бразилец пальнул в дальний, но угодил в штангу, а подоспевший на добивание Родриго – точно в Нойера.

«Бавария» оборонялась, отбивалась, а в середине первого тайма случилась судьбоносная замена. На ровном месте травму получил Гнабри, а вышел вместо него Альфонсо Дэвис. Но пока не об этом, «Реал» все сильнее прижимал «Баварию». Винисиус опять же слева влетает в штрафную площадь и крутит под дальнюю штангу, но в прыжке вытаскивает Нойер. Мануэль продолжал копить спасения, сохранявшие «Баварию» в игре.

В некоторых эпизодах гостям откровенно везло. Теперь уже Винисиус выступил ассистентом со своевременным прострелом, Родриго на мгновение опередил Дайера и в касание пробил чуть правее створа. Следом тот же Родриго ювелирно исполнил стандарт, метров с 25 закрутив под перекладину, однако Нойер опять выиграл дуэль. Был момент и у Винисиуса, на скорости обставившего Де Лигта. Метров с 12 бразилец пальнул под перекладину – Нойер снова спас.

И вот такой ворох нереализованных моментов «Реалу» аукнулся. Кейн доставил мяч Дэвису, а тот на дриблинге рванул в штрафную площадь с левого края. Технично канадец переложил мяч под правую и шикарно уложил в дальний угол – 0:1. Шок на «Сантьяго Бернабеу». Ещё он усилился через три минуты, когда после удара Вальверде Начо подставил ногу и переиграл Нойера. Вот только счёт не изменился, потому что испанец откровенно толкнул Киммиха перед результативным действием.

Но «Реал» включился, давление усилилось, а ещё и у Анчелотти была судьбоносная замена. НА 81-й минуте 34-летний Хоселу вышел вместо Родриго. И понеслось. Удар Винисиуса со средней дистанции не выглядел особо опасным, Нойер хотел мяч зафиксировать, но выронил перед собой. Хоселу выиграл отскок у Дайера и сыграл как настоящий хищник – 1:1.

Проходит три минуты (идёт первая из девяти добавленных), угловой разыгрывают «короли», в суматохе Начо закидывает налево, оттуда простреливает Рюдигер, а на дальней штанге одинокий Хоселу заносит в касание – 2:1. Гол проверили на легитимность и засчитали, «Сантьяго Бернабеу» ликовал. А «Реал» удержал волевую победу, хоть и заставил понервничать своих болельщиков, допустив гол Де Лигта из офсайда.

Немецкого финала Лиги чемпионов не будет: первого июня «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии».