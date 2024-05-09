34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Реал» и «Бавария» сыграли в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Второй матч 1/2 финала состоялся 8 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
|68'Дэвис Альфонсо (0:1)
|(1:1) Хоселу Санмартин88'
|(2:1) Хоселу Санмартин90'
Второго финалиста Лиги чемпионов определяли «Реал» и «Бавария». Если «ПСЖ» и «Боруссия» скучали друг по другу всего шесть дней и в итоге определили в главный матч турнира парижан, то мадридцы и мюнхенцы готовились к матчу восемь дней, а Тухель ещё и основной состав использовал в проигранной «Штутгарту» игре. Анчелотти лидерам дал отдохнуть, ещё и заряд положительных эмоций получил – в прошедшие выходные «Реал» стал чемпионом Испании.
Заряженные «короли» с первых же минут почувствовали себя «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Бавария» же отыгрывала «Реал» и выставила добротный автобус у ворот Нойера. Плотность была высока, но это не убавляло работы Мануэлю. Первый супермомент пришёл на 13-й минуте. С правого края пришёл заброс на точку пенальти, где потерян был Винисиус. Бразилец пальнул в дальний, но угодил в штангу, а подоспевший на добивание Родриго – точно в Нойера.
«Бавария» оборонялась, отбивалась, а в середине первого тайма случилась судьбоносная замена. На ровном месте травму получил Гнабри, а вышел вместо него Альфонсо Дэвис. Но пока не об этом, «Реал» все сильнее прижимал «Баварию». Винисиус опять же слева влетает в штрафную площадь и крутит под дальнюю штангу, но в прыжке вытаскивает Нойер. Мануэль продолжал копить спасения, сохранявшие «Баварию» в игре.
В некоторых эпизодах гостям откровенно везло. Теперь уже Винисиус выступил ассистентом со своевременным прострелом, Родриго на мгновение опередил Дайера и в касание пробил чуть правее створа. Следом тот же Родриго ювелирно исполнил стандарт, метров с 25 закрутив под перекладину, однако Нойер опять выиграл дуэль. Был момент и у Винисиуса, на скорости обставившего Де Лигта. Метров с 12 бразилец пальнул под перекладину – Нойер снова спас.
И вот такой ворох нереализованных моментов «Реалу» аукнулся. Кейн доставил мяч Дэвису, а тот на дриблинге рванул в штрафную площадь с левого края. Технично канадец переложил мяч под правую и шикарно уложил в дальний угол – 0:1. Шок на «Сантьяго Бернабеу». Ещё он усилился через три минуты, когда после удара Вальверде Начо подставил ногу и переиграл Нойера. Вот только счёт не изменился, потому что испанец откровенно толкнул Киммиха перед результативным действием.
Но «Реал» включился, давление усилилось, а ещё и у Анчелотти была судьбоносная замена. НА 81-й минуте 34-летний Хоселу вышел вместо Родриго. И понеслось. Удар Винисиуса со средней дистанции не выглядел особо опасным, Нойер хотел мяч зафиксировать, но выронил перед собой. Хоселу выиграл отскок у Дайера и сыграл как настоящий хищник – 1:1.
Проходит три минуты (идёт первая из девяти добавленных), угловой разыгрывают «короли», в суматохе Начо закидывает налево, оттуда простреливает Рюдигер, а на дальней штанге одинокий Хоселу заносит в касание – 2:1. Гол проверили на легитимность и засчитали, «Сантьяго Бернабеу» ликовал. А «Реал» удержал волевую победу, хоть и заставил понервничать своих болельщиков, допустив гол Де Лигта из офсайда.
Немецкого финала Лиги чемпионов не будет: первого июня «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии».
«Думаю, всем нам известны правила. Если офсайд не очевиден, нужно давать играть дальше. Это позор.
В случае с голом Хоселу был офсайд, но судья позволил играть дальше, а почему не разрешил нам?
Легко говорить о судействе, но все заслуженно», – отметил футболист.
и ведь он прав
Иногда ему не везёт, а тут - сразу два и решающие.
Тухлый рано поверил в положительный исход матча! Тренер проиграл матч для Баварии!
Ни одного титула за сезон и правильно. Игроки должны играть в футбол, а не сливать тренера!
Честно, в целом было все равно, кто пройдет дальше, но симпатии были на стороне итальянского тренера!
Да и чисто немецкий финал очень грустное зрелище!
А матч КЛАССНЫЙ получился!
Это вам не унылый вылет ПСЖ!
Если б судья не свистнул так рано то и Реал б не остановился и включился в игру. Исключительно судейская ошибка. В Испании забили на точно такой же момент. Думаю скандала не будет.
Главное, что "РМ" в финале!
Бавария под копирку сливает матчи в ЛЧ)))
Кейн - стоит ли его брать на Евро!?
Повторюсь, что более классная команда идет дальше!!!
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