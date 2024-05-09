«Реал» и дортмундская «Боруссия» – в финале Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Вечером среды «Реал» дома смог одержать волевую победу над «Баварией», победу «сливочным» принёс дубль опытнейшего Хоселу в ответ на пушечный удар Альфонсо Дэвиса, 2:1. Все три гола были забиты во второй половине матча. Итог – 4:3 в пользу «Реала» по сумме двух встреч.

Днём ранее на «Парк де Пренс» «Боруссия» с минимальным счётом обыграла «ПСЖ», счёт по сумме двух встреч – 2:0 в пользу дортмундского клуба.

Финальный матч турнира пройдёт 1 июня на знаменитой лондонской арене «Уэмбли».