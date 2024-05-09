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«Реал» и дортмундская «Боруссия» – в финале Лиги чемпионов

09 Мая 2024 • 00:01 Комментировать (3)
Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Вечером среды «Реал» дома смог одержать волевую победу над «Баварией», победу «сливочным» принёс дубль опытнейшего Хоселу в ответ на пушечный удар Альфонсо Дэвиса, 2:1. Все три гола были забиты во второй половине матча. Итог – 4:3 в пользу «Реала» по сумме двух встреч.

Днём ранее на «Парк де Пренс» «Боруссия» с минимальным счётом обыграла «ПСЖ», счёт по сумме двух встреч – 2:0 в пользу дортмундского клуба.

Финальный матч турнира пройдёт 1 июня на знаменитой лондонской арене «Уэмбли».


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд
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Комментарии (3) Все комментарии
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Francisco Gento
09 Мая 2024 в 01:00
До финального матча на «Уэмбли» осталось 22 дня!
sheakes
09 Мая 2024 в 00:28
Вот и отличие от ПСЖ.
Понтяшный Мбаппе пробегал 180 минут и один раз случайно облизнул штангу, а Винисиус отработал два матча с Баварией как будто они у него последние и больше не будет.
Так нужно играть.
Реалу бы следовало отказаться от услуг Мбаппе.
Дорого, да и ни к чему.
Francisco Gento
09 Мая 2024 в 00:49
Винисиус сейчас лучше Мбаппе. В одной команде они могут быть несовместимы.
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