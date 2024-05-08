Хоселу дублем перевернул игру в матче «Реала» и «Баварии», мадридцы повели

Мадридский «Реал» сравнял счёт, а после вышел вперёд в ответном полуфинальном матче против мюнхенской «Баварии». Это сделал в конце основного времени второго тайма вышедший на замену опытный форвард Хоселу. Сначала он подкараулил ошибку Мануэля Нойера и поразил ворота гостей с близкого расстояния, а после замкнул с близкого расстояния передачу с левого фланга - и всё это за какие-то пару минут, 2:1.

Напомним, что двадцатью минутами ранее до гола Хоселу счёт в матче открыл защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

Текстовая трансляция игры «Реала» и «Баварии» проходит на нашем портале.