Дэвис пушечным ударом открыл счёт в матче «Реала» и «Баварии»

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» открыт счёт. В середине второго тайма на 68-й минуте это сделал защитник немецкого гранда Альфонсо Дэвис, ворвавшийся в штрафную Андрея Лунина с левого фланга и пушечным ударом расстрелявший ворота «сливочных» - 1:0.

Что самое интересное, практически весь второй тайм «Реал» давил и был близок несколько раз к тому, чтобы открыть счёт. А сам Дэвис появился на поле из-за травмы Сержа Гнабри в середине первого тайма.

Текстовую трансляцию игры проводит наш портал. Впереди «Бавария», команды доиграли до 70-й минуты встречи.