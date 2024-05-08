«Реал» и «Бавария» не смогли забить друг другу в первом тайме

Вечером среды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сошлись мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Команды к этому моменту отыграли первый тайм, забить в рамках первой половины игры соперникам друг другу ни разу не удалось, хотя оба коллектива, в особенности «Реал» были к этому очень близки.

Отметим, что по ходу тайма на 27-й минуте встречи «Бавария» потеряла своего важного игрока атаки – Сержа Гнабри. Заменил его защитник Альфонсо Дэвис.

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