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Лига чемпионов

«Реал» и «Бавария» не смогли забить друг другу в первом тайме

08 Мая 2024 • 22:52 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Бавария
1 1.95 X 3.85 2 3.85
2-й тайм

Вечером среды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сошлись мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Команды к этому моменту отыграли первый тайм, забить в рамках первой половины игры соперникам друг другу ни разу не удалось, хотя оба коллектива, в особенности «Реал» были к этому очень близки.

Отметим, что по ходу тайма на 27-й минуте встречи «Бавария» потеряла своего важного игрока атаки – Сержа Гнабри. Заменил его защитник Альфонсо Дэвис.

Следить за второй половиной игры на «Сантьяго Бернабеу» можно на нашем портале в формате текстовой поминутной трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ
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Сегодня, 08 Мая
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