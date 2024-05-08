«Бавария» потеряла Гнабри из-за травмы

Серж Гнабри, игрок атаки мюнхенской «Баварии» на 26-й минуте матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА получил травму. Судя по всему, в одном из эпизодов Гнабри «дёрнул» заднюю поверхность бедра. После немецкий футболист сел на газон, после ему оказали помощь подоспевшие врачи «Баварии».

В итоге вместо Гнабри на поле появился канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

Напомним, что следить за ходом матча можно на нашем портале в текстовой трансляции. По итогу первого получаса игры на табло счёт не открыт – 0:0. Первый матч в Мюнхене, напомним, завершился в боевую ничью – 2:2.