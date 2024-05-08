Матч с «Баварией» стал для Крооса 150-м в Лиге чемпионов

Вечером среды мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов принимает «Баварию». Команды начали игру в 22:00 по московскому времени.

В составе «Реала» вышел один из старожилов клуба, опытный Тони Кроос. Как сообщает Opta Sports, эта игра стала для немца 150-й по счёту в карьере в Лиге чемпионов УЕФА.

Благодаря достижению Кроос теперь стал седьмым игроком в истории турнира, достигшим этой отметки. А также вторым немцем после Томаса Мюллера со 150 матчами в ЛЧ.

Текстовую трансляцию битвы «Реала» и «Баварии» проводит наш портал. В разгаре первый тайм противостояния!