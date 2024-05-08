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Хаби Алонсо прокомментировал выход дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов

08 Мая 2024 • 22:02 Комментировать
ПСЖ
0:1
Боруссия Д

Наставник «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на выход дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов.

Накануне немецкий клуб оказался сильнее «ПСЖ» (1:0) в ответном матче полуфинала турнира. В первой встрече также победу одержали «шмели» - 1:0.

«Это очень хорошо для Бундеслиги. То, что в Бундеслиге высокий уровень, означает, что нелегко было добиться того, чего добились мы. Мы в этом сезоне были очень стабильны», – цитирует испанского специалиста Get German Football News.

Напомним, что под руководством Алонсо «Байер» в нынешнем сезоне пробился в полуфинал Лиги Европы.

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