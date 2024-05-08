«Бавария» огласила состав на битву с «Реалом»

Мюнхенская «Бавария» перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» огласила свой состав на, пожалуй, важнейшую игру сезона на данный момент. Выглядит состав немецкого гранда так:

Нойер, Киммих, де Лигт, Дайер, Мазрауи, Павлович, Лаймер, Мусиала, Гнабри, Сане, Кейн.

Напомним, что на прошлой неделе два топ-клуба провели очный матч в Мюнхене, который завершился боевой ничьей – 2:2. Поэтому в Мадриде соперники будут начинать всё заново.

Ранее свой состав на битву огласил мадридский «Реал».

Текстовую трансляцию игры проведёт наш портал, стартовый свисток прозвучит ровно в 22:00 по московскому времени!