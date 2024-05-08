Ван Нистелрой назвал фаворита в матче «Реал» – «Бавария»: «Эта команда будет доминировать»

Экс-форвард сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой высказался о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

«Мадрид будет больше доминировать, как это делала «Бавария» в первом матче. Они будут оказывать давление на немцев на их собственной половине поля и в этом контексте наверняка найдут лучшие атакующие решения, чтобы забить», – приводит слова бывшего футболиста издание As.

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 8 мая, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра начнётся в 22:00 по московскому времени. К слову, первый матч завершился вничью – 2:2.