Беллингем и Лунин – в основе «Реала» на матч с «Баварией»

В среду вечером «Реал» будет принимать «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Отметим, что вратарь Тибо Куртуа, защитник Эдер Милитао и полузащитник Лука Модрич оказались среди запасных игроков «Реала».

Матч «Реал» - «Бавария» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. В первом матче «Бавария» и «Реал» разошлись миром – 2:2.