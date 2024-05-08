Экс-игрок дортмундской «Боруссии» Эванилсон: «Без удачи в футболе нет побед»

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Эванилсон специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своими мыслями о сенсационном выходе «шмелей» в финал Лиги чемпионов УЕФА. Вечером 7 мая дортмундцы обыграли в гостях «ПСЖ» со счётом 1:0 и со счётом 2:0 по сумме двух встреч прошли дальше.

«Команда заслужила выйти в финал! «Боруссия» была очень хороша на протяжении всего плей-офф. Каждый в клубе понимает свою роль и чувствует значимость, в таких играх, как с «ПСЖ» проявляется характер. Не обошлось и без удачи, но без неё в футболе не бывает побед. Важно сохранить этот футбол до финала и можно надеяться на трофей», - говорит Эванилсон нашему корреспонденту.

В финале ЛЧ «Боруссия» встретится с мадридским «Реалом» или мюнхенской «Баварией».