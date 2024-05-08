Фанаты «Реала» оскорбляют Месси по дороге на матч Лиги чемпионов

В среду вечером будет разыграна вторая путёвка в финал Лиги чемпионов. За неё поспорят «Реал» и «Бавария», которые сойдутся лицом к лицу на поле «Сантьяго Бернабеу».

В социальных сетях было опубликновано видео, снятое, как утверждается, неподалёку от стадиона в Мадриде. Фанаты «Реала» направляются на матч и скандируют оскорбительную кричалку в адрес экс-капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Лео Месси – сукин сын», - скандируют поклонники «Реала».

Отметим, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В настоящий момент аргентинец представляет «Интер Майами» из МЛС.