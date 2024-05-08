«Реал» пошёл на хитрость, чтобы усложнить жизнь «Баварии» в матче Лиги чемпионов

В среду вечером «Реал» и «Бавария» проведут ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Аранчу Родригеса, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» крыша будет закрыта. Связано это не с погодными условиями (в Мадриде тепло и солнечно), а с желанием «сливочных» создать более громкую и, значит, более враждебную атмосферу для «Баварии».

Кстати, такую же хитрость «Реал» использовал на предыдущей стадии Лиги чемпионов в домашнем матче против «Манчестер Сити». Игра завершилась вничью со счётом 3:3.

Матч «Реал» - «Бавария» стартует в 22:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.