Булыкин: «Никто не ожидал, что «Боруссия» выйдет в финал Лиги чемпионов»

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о выходе дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов.

Напомним, ранее «шмели» одержали победу над «ПСЖ» в двухматчевом противостоянии (1:0, 1:0).

«Думаю, никто не ожидал, что «Боруссия» выйдет в финал. Надо отдать должное «Боруссии», они сыграли дисциплинированно. А «ПСЖ» не показал максимум своих возможностей», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 8 мая, определится второй финалист Лиги чемпионов в матче между «Реалом» и «Баварией». Первая игра завершилась вничью – 2:2. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.