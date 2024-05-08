Кель хочет, чтобы в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграла с «Баварией»

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии», а ныне спортивный директор клуб Себастьян Кель заявил, что хотел бы увидеть в финале Лиги чемпионов УЕФА соперником «шмелей» «Баварию».

«Я бы хотел «Баварию» в финале. У меня такое ощущение, что нашим командам еще предстоит свести счеты», - приводит слова Келя

Напомним, что в финале текущего розыгрыша ЛЧ против «Боруссии» сыграет либо мадридский «Реал», либо «Бавария». Текстовую трансляцию очного матча испанской и немецкой команд проведёт наш портал, начиная с 22:00 по московскому времени.

Минувшим вечером, 7 мая «Боруссия» выбила из турнира «ПСЖ» (2:0) по сумме двух матчей. 11 лет назад два немецких гранда играли между собой в финале ЛЧ, победу отпраздновал мюнхенский клуб.