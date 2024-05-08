Оливер Кан высказался перед матчем «Реал» - «Бавария»

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался перед матчем команды против «Реала» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

«Я по-прежнему активно вовлечён в мир футбола, поскольку моё сердце бьётся с «Баварией». Я нетерпением жду возможности посетить этот большой матч. Мне будет приятно воссоединиться с легендами и партнёрами, которые имеют отношение к этой классической битве», - написал Кан в социальных сетях.

Ранее появлялась информация о том, что Кан получил приглашение на стадион от «Реала», а не от «Баварии».

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