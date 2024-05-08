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Тарханов не считает, что в «ПСЖ» произойдут критичные изменения после вылета из Лиги чемпионов эксклюзив

08 Мая 2024 • 19:30 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария / Реал Мадрид
01.06 22:00

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает, что в «ПСЖ» произойдут изменения после вылета из Лиги чемпионов.

«Я думаю, ничего в «ПСЖ» критичного не произойдёт. Только летом Мбаппе в «Реал» уйдёт. В ответной игре его просто закрыли, поэтому он не выделялся, хотя были моменты, где он мог забивать. Я не могу сказать, что он слабо сыграл против «Боруссии», но он показал не тот уровень футбола, который он может показывать», — сказал Тарханов.

8 мая во втором полуфинале сыграет «Реал» и «Бавария». Первая игра завершилась вничью 2:2, ответная игра пройдёт в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 мск. Портал LiveResult будет проводить текстовую прямую трансляцию, за которой следить можно здесь.

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